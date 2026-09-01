UNO warnt vor nuklearer Gefahr

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Associated Press berichtet, betonte Izumi Nakamitsu, Leiterin des UN-Büros für Abrüstungsfragen, dass es tiefe geopolitische Spannungen, wachsende Gräben und nachlassendes Vertrauen sowie Besorgnis über die Wiederaufnahme von Atomtests gebe.

Ende letzten Jahres drohten die USA und Russland, die über die größten Atomarsenale der Welt verfügen, einander mit der Wiederaufnahme von Atomtests.

Nakamitsu fügte hinzu: Schon der Gedanke, einen solchen Weg einzuschlagen, ist gefährlich. Die Wiederaufnahme von Atomtests würde jahrzehntelange Bemühungen zur Entspannung zunichtemachen und den Boden für ein Wettrüsten bereiten. Dieser Prozess sollte überhaupt nicht beginnen.

Anlässlich des 30. Jahrestags des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen lobte sie das globale Verifikationssystem dieses Vertrags, betonte jedoch, dass der Vertrag immer noch nicht in Kraft getreten sei.