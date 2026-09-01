Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte Robert Fox, Militärexperte, in einem in der britischen Publikation „iPaper“ veröffentlichten Artikel, dass der Krieg, der nicht länger als sechs Wochen dauern sollte, nun in den siebten Monat eingetreten ist, ohne dass eine zuverlässige Lösung gefunden wurde. Mit der Wiederaufnahme der Spannungen in der Straße von Hormus stiegen die Ölpreise sofort um 2 Prozent.

Er fügte hinzu: Der Iran hat den Wert der Kontrolle über die Straße von Hormus erkannt und nutzt sie als Hebel für wirtschaftlichen und politischen Druck auf Amerika und seine Verbündeten.

Fox fuhr fort: Der Iran ist in der Lage, Trumps Verhalten gegenüber seinen Verbündeten – von den Golfstaaten bis hin zu Großbritannien, Dänemark und Kanada – auszunutzen. Gleichzeitig schwinden Amerikas politische und militärische Ressourcen.

Er erklärte: Nach der Entsendung von weiteren 50.000 Soldaten und zwei Flugzeugträgergruppen haben die USA steigende Militärausgaben zu tragen. Auch wurden riesige Mengen an Raketen und Kampfmunition verbraucht. Der Flugzeugträger Lincoln ist seit mehr als 205 Tagen auf See, und seine Besatzung berichtet von Depressionen, Ängsten und sogar Selbstmorden. Dieser Druck beeinträchtigt nicht nur die Einsatzbereitschaft Amerikas im Nahen Osten, sondern untergräbt auch die Fähigkeit der US-Armee, auf globale Krisen zu reagieren.