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Eine MQ9-Drohne östlich der Straße von Hormus zerstört

31 August 2026 - 21:38
News ID: 1859714
Source: ABNA
Eine MQ9-Drohne östlich der Straße von Hormus zerstört

Die Revolutionsgarden gaben bekannt: Vor wenigen Minuten wurde eine MQ9-Drohne durch das Feuer des neuen fortschrittlichen Luftabwehrsystems der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Garden abgefangen und zerstört.

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, gab die Islamische Revolutionsgarde in einer Erklärung bekannt: Vor wenigen Minuten wurde eine MQ9-Drohne durch das Feuer des neuen fortschrittlichen Luftabwehrsystems der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Garden, das unter der Kontrolle des einheitlichen nationalen Luftverteidigungsnetzes steht, abgefangen und zerstört.

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