Eine MQ9-Drohne östlich der Straße von Hormus zerstört

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, gab die Islamische Revolutionsgarde in einer Erklärung bekannt: Vor wenigen Minuten wurde eine MQ9-Drohne durch das Feuer des neuen fortschrittlichen Luftabwehrsystems der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Garden, das unter der Kontrolle des einheitlichen nationalen Luftverteidigungsnetzes steht, abgefangen und zerstört.