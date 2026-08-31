Peseschkian: Zusammenarbeit der Länder der Region ist der Weg zur Verwirklichung von dauerhaftem Frieden und Stabilität

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, trafen sich Masud Peseschkian, Präsident der Islamischen Republik Iran, und Ilham Aliyev, Präsident der Republik Aserbaidschan, am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Kirgisistan und tauschten sich über den neuesten Stand der bilateralen Beziehungen sowie über Wege zur Entwicklung und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern aus.

Peseschkian dankte bei diesem Treffen für die positiven Positionen und die Zusammenarbeit Aserbaidschans während des Ramadan-Krieges mit der Islamischen Republik Iran und erklärte: Die wohlwollenden Positionen und konstruktiven Ansätze der Länder der Region in schwierigen Zeiten zeigen die Bedeutung von Zusammenhalt und Zusammenarbeit zwischen den Völkern der Region.

Der Präsident betonte die Bereitschaft des Irans zur Ausweitung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan in verschiedenen Wirtschafts- und Handelsbereichen, bezeichnete die vorhandenen Potenziale zwischen beiden Ländern als umfangreich und bedeutend und unterstrich die Notwendigkeit, diese Potenziale im beiderseitigen Interesse der beiden Völker zu nutzen.

Peseschkian wies auch auf die Bemühungen der Feinde hin, Druck, Sanktionen und wirtschaftliche Blockaden gegen den Iran aufzubauen, und stellte klar: Das iranische Volk wird sich mit Hilfe der inneren Potenziale und der Unterstützung regionaler Zusammenarbeit gegen äußeren Druck und erzwungene Politiken zur Wehr setzen und nicht zulassen, dass der Wille der Völker durch den Druck der Großmächte beeinflusst wird.

Der Präsident erläuterte weiterhin die Sichtweise des Irans zur Notwendigkeit der Zusammenarbeit der Länder der Region für die Etablierung und Festigung von Frieden und Stabilität und erklärte: Dauerhafte Sicherheit und Stabilität in der Region sind durch Zusammenarbeit und Dialog zwischen den Ländern der Region unter Nutzung lokaler und regionaler Potenziale erreichbar, und der Iran begrüßt die Ausweitung der regionalen Zusammenarbeit auf diesem Weg.

Ilham Aliyev, Präsident Aserbaidschans, betonte bei diesem Treffen unter Darlegung der Position Aserbaidschans zur Unterstützung und Solidarität mit dem iranischen Volk die Bedeutung der Stärkung freundschaftlicher Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Der aserbaidschanische Präsident unterstrich die Notwendigkeit, Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten und Völkern des Iran und Aserbaidschans zu bewahren und zu festigen, und erklärte: Aserbaidschan hat den Beziehungen zum Iran stets besonderen Wert und besondere Bedeutung beigemessen und verfolgt den Ausbau der Beziehungen zwischen beiden Ländern im beiderseitigen Interesse der Völker.

Aliyev bekundete außerdem die Bereitschaft Aserbaidschans zur Förderung und Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Handels- und Wirtschaftsbereichen und betonte die Notwendigkeit, vorhandene Potenziale zu nutzen und neue Grundlagen für die Entwicklung der Interaktion zwischen Teheran und Baku zu schaffen.

Bei diesem Treffen betonten beide Seiten die Fortsetzung konstruktiver Beratungen und Dialoge, die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit und die Nutzung vorhandener Potenziale zur Ausweitung der Beziehungen zwischen dem Iran und Aserbaidschan.