Flucht von Netanjahus Sohn aus Amerika aus Sicherheitsgründen

Wie die Agentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, bestätigte der Schin Bet, dass Jair Netanjahu, der Sohn von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, aufgrund einer als «erheblich» bezeichneten Bedrohung aus Miami, USA, zurückgeholt wurde.

Der Inlandsgeheimdienst des zionistischen Regimes gab weder die Art der Bedrohung noch die dahinterstehende Person bekannt.

Die Äußerungen des Geheimdienstes folgten auf einen Bericht Anfang dieser Woche, wonach Netanjahus Sohn im Dezember 2025, als er in Florida lebte, Ziel eines Attentatsplans gewesen sei.

In einer Erklärung dazu behauptete der Schin Bet, dass «eine erhebliche Bedrohung für Jair Netanjahu bestand, und aufgrund dessen wurde nach einer Bewertung die Entscheidung getroffen, ihn sofort mit seinem Sicherheitsteam auszureisen und nach Israel zurückzubringen.»

Der 12. Kanal des zionistischen Regimes berichtete zudem, dass der Schin Bet für eine plötzliche Operation einige seiner Agenten aus New York nach Miami verlegt habe, wo sie sich zusammen mit Jitzchak Herzog, dem Präsidenten des zionistischen Regimes, befanden.