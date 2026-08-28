Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „Al-Manar“ sagte Chuck Schumer, der Führer der demokratischen Minderheit im US-Senat: Es sind sechs Monate vergangen, seit Trump einen Krieg gegen den Iran entfacht hat, der unsere Streitkräfte gefährdete.

Er fügte hinzu: Es sind sechs Monate vergangen, seit Trump einen Krieg entfacht hat, der zu einem astronomischen Anstieg der Treibstoffpreise und zur Destabilisierung der Welt führte.

Schumer betonte: Die Trump-Administration verbreitet offensichtliche Lügen über ihr Scheitern in der Iran-Frage, während die Realität so aussieht, dass der Iran nach sechs Monaten die Straße von Hormuz unter seiner Kontrolle hat.