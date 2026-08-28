Fortsetzung der israelischen Übergriffe im Süden Syriens: von Artillerieangriffen bis zum Eindringen am Boden

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „Russiya al-Yaum“ haben die Soldaten des zionistischen Regimes am zweiten Tag in Folge Stellungen rund um die Siedlung Beit Dschinn im westlichen Vorort von Damaskus mit Artillerie beschossen.

Nach Feldberichten wurde das Gebiet „Tell Bat al-Warda“ rund um Beit Dschinn im Vorort von Damaskus von israelischer Artillerie beschossen.

Gleichzeitig fuhren im zentralen Vorort von Quneitra 9 Fahrzeuge mit Soldaten des zionistischen Regimes in das Dorf „Bureika“ ein.

Außerdem wurden vier Militärfahrzeuge des zionistischen Regimes in der Umgebung des Dorfes „Al-Hanut“ südlich von Quneitra gesichtet.

Die zionistischen Kräfte drangen im Dorf „Rasm al-Adschraf“ südlich von Quneitra in Häuser ein und führten Durchsuchungen und Kontrollen durch.