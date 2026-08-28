Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „RIA Nowosti“ sagte Lin Jian, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, in Reaktion auf Äußerungen US-amerikanischer Beamter über die Verhängung von Sanktionen gegen Peking wegen des Handels mit Teheran: Was die Lage im Iran betrifft, waren wir stets der Ansicht, dass Dialog und Verhandlungen der einzige Weg zur Lösung der Probleme sind.

Er betonte, dass Chinas Haltung gegenüber einseitigen und illegalen Sanktionen konsequent und klar sei.

Alexei Puschkow, Mitglied des Ausschusses für Verfassungsgesetzgebung des Föderationsrates Russlands, erklärte in diesem Zusammenhang ebenfalls: Die USA drohen ständig anderen Ländern – Drohungen, die sich letztendlich gegen dieses Land selbst richten werden.

Er wies auf die Erfolglosigkeit der Drohungen Trumps hin, die Zivilisation Irans zu zerstören, falls das Land nicht kapituliere, und fügte hinzu: Das Ergebnis dieses Ansatzes ist offensichtlich und könnte die Beziehungen der USA zu vielen Ländern verschlechtern.

Viele Experten sind der Meinung, dass Sanktionen wie ein Bumerang zu den sanktionierenden Ländern zurückkehren und zu Preissteigerungen sowie zu höheren Energiepreisen und Verteuerungen anderer Waren und Dienstleistungen in diesen Ländern führen.