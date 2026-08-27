Araghchi: Der wirtschaftliche Terrorismus der USA gegen den Iran muss verurteilt werden

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte Seyed Abbas Araghchi in diesem Brief, der am Mittwochabend, dem 4. Schahrivar 1405 (iranischer Kalender), veröffentlicht wurde, dass das erklärte Ziel dieser sogenannten „Operation“ die Beendigung der legalen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran sei, gestützt durch die Androhung von Sekundärsanktionen und den Ausschluss vom US-Finanzsystem.

Der Außenminister stellte in einem anderen Teil des Briefes klar: Diese sogenannte „Operation“ stellt eine offensichtliche Abweichung vom Urteil und Beschluss des Internationalen Gerichtshofs dar und zeigt die Schwere der Verbrechen, die die USA gegen das iranische Volk begehen; denn der Gerichtshof hatte am 3. Oktober 2018 einstimmig angeordnet, dass die US-Regierung den freien Export (1) von Arzneimitteln und medizinischer Ausrüstung; (2) von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen; und (3) von Ersatzteilen, Ausrüstung und damit verbundenen Dienstleistungen (einschließlich Garantie-, Wartungs-, Reparatur- und Inspektionsleistungen), die für die Sicherheit der Zivilluftfahrt erforderlich sind, in den Iran sicherstellen sowie die „erforderlichen Genehmigungen und Befugnisse“ erteilen und die Überweisung von Zahlungen und anderen entsprechenden Geldern erleichtern muss.