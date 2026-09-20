  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Regierung von Sanaa: Jede Eskalation der Spannungen wird auf eine härtere Antwort des Jemen stoßen

20 September 2026 - 09:27
News ID: 1867641
Source: ABNA
Regierung von Sanaa: Jede Eskalation der Spannungen wird auf eine härtere Antwort des Jemen stoßen

Der Sprecher der jemenitischen Regierung warnte vor jeder Eskalation der Spannungen seitens Saudi-Arabiens und betonte, dass diese Angriffe auf eine vernichtendere Antwort aus Sanaa stoßen werden.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, erklärte „Omar al-Buchaiti", Sprecher der Regierung des Wandels und Aufbaus in Sanaa, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur „Saba" dieses Landes, dass die Eskalation der Maßnahmen Saudi-Arabiens gegen die Republik Jemen zu einer stärkeren und heftigeren Reaktion seitens des Jemen führen wird.

Er sagte weiter: Die Maßnahme Saudi-Arabiens, Explosionen durchzuführen, um Zivilisten in Sanaa, der Hauptstadt des Jemen, ins Visier zu nehmen, spiegelt das „barbarische Verhalten" Riads wider.

Al-Buchaiti betonte: Der Jemen wird nicht zögern, dem Feind die schwersten Schläge zu versetzen, um die Eskalation der Angriffe zu verhindern.

Your Comment

You are replying to: .
captcha