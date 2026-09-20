Generalsekretär der Hisbollah: Widerstand ist der einzige Weg zur Befreiung des Landes

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, sagte Scheich Naim Kassem, Generalsekretär der libanesischen Hisbollah: Der Widerstand ist der einzige Weg zur Befreiung des Landes, und die Konfrontation mit der Arroganz und Israel ist nur durch Widerstand möglich.

Kassem sagte weiter: Widerstand bedeutet, den Feind nicht zu akzeptieren und zu kämpfen, wenn wir die Fähigkeit zum Kämpfen haben; jeder entsprechend seiner Stellung und Rolle.

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah erklärte: Selbst wenn diese Angelegenheit Tage oder Monate dauern sollte, werden wir siegen; weil wir standgehalten und verhindert haben, dass sie ihre Ziele erreichen.

Er fügte hinzu: Es müssen Spalten entstehen, und der Feind muss auf materieller Ebene besiegt werden, und mit Entschlossenheit und Standhaftigkeit an der Seite unseres Volkes können wir das gewünschte Ergebnis erreichen.

Kassem sagte abschließend: Wir sind im Recht und sind die Besitzer dieses Landes, und wie schwer die Kosten auch sein mögen, müssen wir Widerstand leisten.