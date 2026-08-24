Goldman Sachs: Gaspreis in Europa wird im Winter 100 Euro überschreiten

Wie der Korrespondent von «Abna» unter Berufung auf Goldman Sachs berichtet, muss der Preis für Erdgas in Europa wahrscheinlich im Dezember die Marke von 100 Euro (entspricht 117 Dollar) pro Megawattstunde überschreiten, um ausreichende Reserven dieses Energieträgers für die kalte Jahreszeit zu gewährleisten.

Samantha Dart und Laura Sier, Analysten von Goldman Sachs, erklärten in einer Analyse der Institution, dass selbst der jüngste Anstieg der Preise für Terminkontrakte auf Gas für den nächsten Monat am niederländischen Markt nicht ausreichen wird, um genügend verflüssigtes Erdgas (LNG) vom asiatischen Markt anzuziehen.

Der niederländische Markt gilt als der wichtigste Referenz- und Bewertungsmaßstab für Erdgas in Europa.