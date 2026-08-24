USA weiten sekundäre Sanktionen gegen Iran aus

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf Reuters berichtet, sagte eine informierte Quelle gegenüber Reuters, dass das US-Finanzministerium voraussichtlich den Anwendungsbereich der sekundären Sanktionen ausweiten werde, die gegen Institutionen und Länder verhängt werden können, die ihre Handelsbeziehungen mit dem Iran aufrechterhalten, während die Trump-Administration am Dienstag den wirtschaftlichen Druck auf Teheran erhöhen will.

Die Quelle, die anonym bleiben wollte, behauptete: Dieser Schritt zielt darauf ab, Ländern eine letzte Warnung zu geben, ihre Handelsbeziehungen mit dem Iran abzubrechen und zu versuchen, den fast sechs Monate dauernden Konflikt zu beenden, der die Energieexporte durch die Straße von Hormus und den Persischen Golf beeinträchtigt hat.

Es wird erwartet, dass US-Finanzminister Scott Bessent am Dienstag in einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten zu den Maßnahmen gegen den Iran bekannt geben wird.

Die Quelle behauptete: Bessent beabsichtigt auch, einen allgemeineren Überblick über das zu geben, was er die wirtschaftliche Druckkampagne gegen den Iran nennt, die er und Trump als „wirtschaftlichen D-Day“ bezeichnet haben, und wird den Ländern klarmachen, dass sie entweder auf der Seite Amerikas stehen oder das Risiko eingehen müssen, dass wichtige Unternehmen und Institutionen von der dollarbasierten Finanzsystem abgeschnitten werden.