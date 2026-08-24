Seyyed Ammar al-Hakim: Die Region befindet sich in einer äußerst kritischen Lage

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf das Informationsportal der Nationalen Weisheitsbewegung berichtet, sagte Seyyed Ammar al-Hakim, Vorsitzender der irakischen Nationalen Weisheitsbewegung: Die Volksmobilisierungskräfte sind ein Teil der Geschichte des irakischen Sieges über den Terrorismus und eine offizielle, gesetzlich verankerte Institution. Das staatliche Waffenmonopol muss mit dem Erhalt der Volksmobilisierungskräfte und der Würdigung der Opfer ihrer Kämpfer einhergehen. Dieser Prozess sollte über Dialog und Verständigung sowie schrittweise verfolgt werden, damit das Waffenmonopol anstatt eines neuen Konflikts zur Vollendung der Staatsstruktur und zur Stärkung der irakischen Souveränität führt.

Er erklärte: Das staatliche Waffenmonopol richtet sich nicht gegen irgendeine Strömung oder Gruppe und bedeutet nicht die Missachtung der Opfer der Kräfte, die bei der Verteidigung Iraks eine Rolle gespielt haben, sondern ist eine Notwendigkeit zur Vollendung der Staatsstruktur und Festigung seiner Souveränität.