New York Times: Irans Kontrolle über die Straße von Hormus ist kostengünstiger

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, analysierte die New York Times in einem analytischen Bericht die Situation in der Straße von Hormus und argumentiert, dass Amerika unter den gegenwärtigen Bedingungen die neue Realität bezüglich der Straße von Hormus akzeptieren müsse; die USA könnten die Straße von Hormus nicht vollständig und dauerhaft offen halten. Daher sei eine der am wenigsten schädlichen Lösungen, dass Iran für die sichere Durchfahrt von Schiffen Transitgebühren erheben könne.

Die Straße von Hormus ist eine lebenswichtige Route für den Transport von Öl aus dem Persischen Golf zu den Weltmärkten, und vor dem Krieg passierten täglich etwa 20 Millionen Barrel Öl diesen Weg. Der Krieg gegen Iran hat jedoch dazu geführt, dass Reedereien bei der Durchfahrt ihrer Schiffe vorsichtig geworden sind und das Transitvolumen drastisch zurückgegangen ist.

Um die freie Durchfahrt von Schiffen zu gewährleisten, muss Amerika enorm hohe militärische und finanzielle Kosten tragen; während Iran aufgrund seiner geografischen Lage und der Fähigkeit, Raketen, Drohnen und Angriffsboote einzusetzen, weiterhin die Kontrolle über die Seeschifffahrt ausüben kann. Daher könnte der Versuch, die Straße durch militärische Operationen vollständig offen zu halten, für Amerika zu einer kostspieligen und langfristigen Verpflichtung werden.

Laut diesem Bericht könnte die Erhebung von Gebühren durch Iran ein praktikabler Kompromiss sein. Iran hätte einen Anreiz, mehr Schiffe durchzulassen, um höhere Einnahmen zu erzielen, und folglich würde auch die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Schließung der Straße in Zukunft sinken. Darüber hinaus könnten die Einnahmen aus den Gebühren einen Teil der Kriegsschäden Irans ausgleichen.