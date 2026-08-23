Laut der Nachrichtenagentur «Abna» räumte die hebräischsprachige Zeitung «Maariv» ein, dass die Luftwaffe der zionistischen Armee in den letzten drei Jahren so viele Luftangriffe durchgeführt hat wie in 9 Jahren. Panzer, Schützenpanzer und gepanzerte Fahrzeuge haben ebenfalls grosse Mengen an Ausrüstung verbraucht, und die Munitionsmenge, die die zionistische Armee verbraucht hat, entspricht der Munition, die in den 30 Jahren vor dem Krieg verbraucht wurde.

Laut diesem Bericht stellt die Erschöpfung des Personals in der Armee des zionistischen Regimes ebenfalls eine grosse Herausforderung für dieses Regime dar. Der Tod von 1138 Soldaten, die Verletzung von 11.000 Soldaten mit körperlichen und psychischen Problemen sowie die Schätzungen über den Anstieg der Zahl psychisch kranker Menschen in der zionistischen Armee in den kommenden Jahren sind nur ein Teil der veröffentlichten offiziellen Zahlen.

In diesem Bericht heisst es, dass die Anzeichen der Erschöpfung in den Truppen des zionistischen Regimes völlig offensichtlich geworden sind, sodass einige erfahrene Offiziere nach leichteren Positionen oder Pensionierung suchen.

Derzeit setzt die zionistische Armee täglich 53.000 Reservisten ein. Die Kosten für einen Monat des Einsatzes von Reservisten beliefen sich im letzten Jahr auf etwa 2,1 Milliarden Schekel, was 703 Millionen Dollar entspricht und dem Wert von sieben F-35-Kampfflugzeugen oder 70 Merkava-Panzern gleichkommt.