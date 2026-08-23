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Behauptung des Al-Jazeera-Korrespondenten über die Reise des pakistanischen Armeechefs in den Iran

23 August 2026 - 10:36
News ID: 1855926
Source: ABNA
Behauptung des Al-Jazeera-Korrespondenten über die Reise des pakistanischen Armeechefs in den Iran

Der Korrespondent des Senders Al Jazeera behauptete, dass der pakistanische Armeechef in Kürze in den Iran reisen werde.

Laut der Nachrichtenagentur Abna veröffentlichte Ali Haschem, Korrespondent von Al Jazeera, gestern einen Beitrag auf der Plattform X, in dem er behauptete: «Sehr gut informierte Quellen sagten mir, dass Feldmarschall Asim Munir, der Kommandeur der pakistanischen Armee, wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Tagen nach Teheran reisen wird.»

Er fügte hinzu: «Der Zweck dieser Reise ist die Wiederaufnahme der Vermittlung zwischen Amerika und dem Iran.»

Dies, obwohl die Beamten unseres Landes sich zu diesem Thema noch nicht geäussert haben.

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