Behauptung des Al-Jazeera-Korrespondenten über die Reise des pakistanischen Armeechefs in den Iran

Laut der Nachrichtenagentur Abna veröffentlichte Ali Haschem, Korrespondent von Al Jazeera, gestern einen Beitrag auf der Plattform X, in dem er behauptete: «Sehr gut informierte Quellen sagten mir, dass Feldmarschall Asim Munir, der Kommandeur der pakistanischen Armee, wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Tagen nach Teheran reisen wird.»

Er fügte hinzu: «Der Zweck dieser Reise ist die Wiederaufnahme der Vermittlung zwischen Amerika und dem Iran.»

Dies, obwohl die Beamten unseres Landes sich zu diesem Thema noch nicht geäussert haben.