Reaktion der Präsidentin der Europäischen Kommission auf die Besatzungspolitik des zionistischen Regimes in den palästinensischen Gebieten

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, verurteilte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, am Freitagabend in einer Erklärung die Entscheidung des Kabinetts des zionistischen Regimes, Ausschreibungen für Bauvorhaben im Rahmen des Siedlungsprojekts (E-1) zu vergeben, aufs Schärfste und bezeichnete dies als völlig inakzeptablen Schritt.

In diesem Zusammenhang verurteilten in der vergangenen Nacht auch die Führungen von 7 Ländern, darunter 4 EU-Mitglieder, den neuen Siedlungsplan der Zionisten im Westjordanland.

Westliche Amtsträger forderten nach der Ausschreibung für den Bau von über 1.200 Wohneinheiten in diesem Gebiet durch die zionistischen Behörden einen Stopp dieser Bauten in den besetzten Gebieten.

Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Großbritannien, Norwegen und Kanada sind die Unterzeichner dieser gemeinsamen Erklärung.

Der sogenannte „E-1“-Plan, der im vergangenen Jahr vom zionistischen Regime genehmigt wurde, wird den größten Teil der palästinensisch besiedelten Gebiete Ost-Jerusalems, die von diesem Regime besetzt und annektiert wurden, noch weiter vom Westjordanland trennen.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte zuvor ebenfalls gewarnt, dass die Umsetzung des „E-1“-Plans ein ernstes Risiko und eine grundlegende Bedrohung für die Möglichkeit der Bildung eines zusammenhängenden palästinensischen Staates darstellt.