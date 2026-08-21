Türkei erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu

Laut der Nachrichtenagentur «Abna» unter Berufung auf die Agentur «Anadolu» beantragte die Türkei bei der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) die Festnahme von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes.

Nach Angaben dieses Mediums erklärte der türkische Justizminister Akin Gürlek, dass sein Land im Zusammenhang mit dem laufenden Strafverfahren gegen Benjamin Netanjahu wegen des Verdachts auf Völkermord die Ausstellung einer «Roten Ausschreibung» (Red Notice) von Interpol für ihn beantragt habe.

Ein ähnlicher Antrag wurde auch gegen einen der Beamten dieses Regimes wegen Verbrechen gegen Aktivisten der «Marmara-Flottille» (Global Solidarity Flotilla) gestellt.