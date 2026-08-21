Sanktionen und militärische Aggression wurden zur Sprungbrett für die Stärkung der Macht Irans

Der vorübergehende Freitagsimam von Teheran betonte, dass die Einheit der islamischen Umma der Grund für die Macht der islamischen Welt sei, und erklärte: „Wenn dieser Koran über uns herrschen würde, würde heute die globale Arroganz nicht über die islamische Welt dominieren.“

Er fügte hinzu: „Wenn die Hände der islamischen Gemeinschaft ineinander verschlungen wären, könnte dann heute jemand Palästina angreifen und einem Völkermord unterziehen? Wenn die islamische Umma vereint wäre, würden dann die Reichtümer der islamischen Umma geplündert werden?“

Abutorabi-Fard wies auf die Rolle von Imam Khomeini (Friede sei mit ihm) bei der Förderung der islamischen Einheit hin und sagte: „Möge der erhabene Geist des Imam und der erhabene Geist des Märtyrer-Führers der Umma mit dem Allerhöchsten vereint sein; ihr gesegnetes Leben wurde für die Einheit der islamischen Umma verbracht.“

Er stellte klar: „Wenn wir sagen, dass die höchste Parole der Islamischen Revolution die Einheit der islamischen Umma um das Wort der Wahrheit herum ist, dann ist das sicherlich ein wahrhaftiges Wort.“

Der vorübergehende Freitagsimam von Teheran bezog sich auf die Leistungen der Streitkräfte im Krieg und sagte: „Das Feuer der Raketen und Drohnen der Armee und der Revolutionsgarden sowie der Angriff und die Verteidigung, die die Macht der Streitkräfte stärken, konnten die bewundernswerte Überlegenheit des Feuers der hochmodernen Waffen zweier Atommächte auslöschen und die aus Wissen und Glauben erwachsende Stärke der tapferen Söhne des Märtyrer-Imams der Welt vor Augen führen.“

Er fuhr fort: „Diese Fähigkeit hat das Kräfteverhältnis zugunsten des widerstandsfähigen Volkes Irans und der Achse des Widerstands verändert und gefestigt.“

Abutorabi-Fard wies auf die Äußerungen der Verantwortlichen im Verteidigungsbereich des Landes hin und sagte: „Der verehrte kommissarische Leiter des Verteidigungsministeriums und der Unterstützung der Streitkräfte, mein ehrenwerter Bruder General Nizam, der eine wichtige Rolle bei dieser Macht spielt, und die Familie des Verteidigungsministeriums bei der Schaffung dieser Macht, haben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit präzise Ausführungen gemacht und einen Teil der potenziellen und tatsächlichen Fähigkeiten und Kapazitäten der Streitkräfte des Landes enthüllt.“