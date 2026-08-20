Trump behauptet, er habe scharfe Wirtschaftssanktionen gegen den Iran eingeleitet

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte Donald Trump, Präsident der USA, in seiner jüngsten Stellungnahme gegen den Iran: «Heute kündige ich die verheerendsten wirtschaftlichen Operationen gegen den Iran an – Maßnahmen, die bisher gegen kein Land ergriffen wurden.»

Er behauptete, dies werde ein beispielloser Wirtschaftskrieg und eine Isolation gegen den Iran sein.

Trump erklärte: «Dieser Tag wird eine wirtschaftliche Operation von schicksalhafter Bedeutung sein, ähnlich dem Tag der Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg.»

Trump bezog sich auf die Operation der Landung der Alliierten an der Küste der Normandie am 6. Juni 1944 im Zweiten Weltkrieg.

Der US-Präsident, dem es bislang nicht gelungen ist, einen seiner Pläne zur Aufgabe Irans umzusetzen, erklärte: «Wir brauchen die Unterstützung aller unserer Verbündeten gemeinsam mit Amerika, um die iranische Bedrohung zu isolieren und zu besiegen.»

Er behauptete: «Der Schmuggel von iranischem Öl, Tauschgeschäfte, Bargeldtransfers, Wechselstuben, Firmenregister und Scheinfirmen müssen gestoppt werden.»

Trump erklärte: «Ich erkläre heute: Jedes Land, das seinen Finanzinstituten, Unternehmen oder Flughäfen erlaubt, dem Iran lebenswichtige Kanäle zu bieten, wird mit enormen wirtschaftlichen Konsequenzen konfrontiert.»

Während Trump selbst durch Vertragsbruch wiederholt Fortschritte in den Verhandlungen verhindert hat, behauptete er: «Die Iraner haben die Gelegenheit nicht genutzt, und der Iran steht jetzt am seidenen Faden.»