Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, behauptete Donald Trump, der Präsident der USA: Er befinde sich in den Endphasen des Krieges mit Iran.

Trump fügte in Fortsetzung seiner Behauptungen hinzu: Der Krieg mit Iran werde „sehr bald“ enden.

Er behauptete: Iran wolle mit aller Macht eine Einigung erzielen.

Der Präsident der USA fügte in Fortsetzung seiner Behauptungen hinzu: Die Iraner hätten schwere Verluste erlitten und wollten mit aller Macht eine Einigung erzielen.

Trump fuhr fort: Amerika könne jederzeit, wann es wolle, über Iran eine Einigung erzielen.

Er behauptete in einem anderen Teil seiner Äußerungen über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, dass Washington sich bemühe, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, und dieser Krieg werde bald enden.

Trump sagte auch über die Geldpolitik Amerikas: Der Zinssatz in diesem Land sollte ein Prozent oder weniger betragen, da, so seine Behauptung, „Amerika die beste Kreditwürdigkeit der Welt“ habe.

Der Präsident der USA betonte die Notwendigkeit einer schnellen Senkung des Zinssatzes in diesem Land.

Der Präsident der USA behauptete unter Wiederholung seiner Worte von vor einigen Monaten: Iran werde niemals Atomwaffen erlangen.

Trump behauptete zudem, dass alles in Iran zerstört worden sei und die Seestreitkräfte dieses Landes auf dem Grund des Persischen Golfs lägen.

Er behauptete, während er unter innerem Druck steht, dass der Krieg mit Iran bald enden werde, da Iran nach der Zerstörung all dessen, was es besitzt, nicht in der Lage sei, den Krieg fortzusetzen.

Der Präsident der USA sagte weiter: Washington habe eine beispiellose Blockade gegen Iran verhängt, und in den vergangenen Monaten habe kein Schiff diese Blockade durchbrechen können.

Trump behauptete erneut, um die innere öffentliche Meinung Amerikas zu beruhigen, die gegen die Treibstoffpreiserhöhungen heftig protestiert: Der Krieg mit Iran werde bald enden, und die Preise für Öl und Benzin würden mit sehr großer Geschwindigkeit sinken.