Sanders: Das amerikanische Volk hat die Finanzierung des Völkermords Israels satt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Bernie Sanders, führender amerikanischer Senator des Bundesstaates Vermont, in einer auf dem sozialen Netzwerk X veröffentlichten Nachricht: Das amerikanische Volk hat die Finanzierung des Völkermords Israels in Gaza satt.

Der führende amerikanische Senator fuhr in dieser Hinsicht fort: Jetzt beharrt Trump auf diesem Ansatz und stellt mit dem Geld unserer Steuerzahler dem extremistischen Kabinett Netanjahus Bomben im Wert von 2,8 Milliarden Dollar zur Verfügung.

Bernie Sanders fügte hinzu: Dieser Zustand ist nicht akzeptabel. Der Kongress muss diese Abkommen ablehnen.

Dies geschieht, während zuvor Gregory Meeks, demokratischer Abgeordneter des Bundesstaates New York und ranghöchstes demokratisches Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses, gesagt hatte: Ich werde dem vorgeschlagenen Vertrag über den Verkauf von Bomben an Israel im Wert von 2,8 Milliarden Dollar nicht zustimmen. Dieser Vertrag umfasst 40.000 Bomben, deren jede ein Gewicht von tausend Pfund haben wird. Der vorgeschlagene Bombenvertrag wirft Bedenken hinsichtlich der Verwendung dieser Waffen in dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens und des Libanon auf.