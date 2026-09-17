Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, behauptete der Sprecher des Zentralkommandos der terroristischen Armee der USA (CENTCOM) heute, am Mittwoch, in dem Versuch, einige Niederlagen der Militärs seines Landes bei der Aggression gegen Iran medial zu kompensieren, mit einer lächerlichen Behauptung: Die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus dauert weiterhin an; Iran hat keine Kontrolle darüber!

Dieser amerikanische Beamte, der am Vorabend der Zwischenwahlen zum Kongress dieses Landes die Niederlage seiner republikanischen Parteikollegen für unvermeidlich hält, versuchte, einen Teil der Niederlagen der Regierung seines Landes trotz Ausgaben von Dutzenden Milliarden Dollar für die Aggression gegen Teheran folgendermaßen zu rechtfertigen: Die Blockade der Straße von Hormus ist vollständig und wirksam, und wir garantieren die Fortsetzung des Ölflusses und die Durchfahrt von Schiffen.

Diese terroristische Einrichtung behauptete in Fortsetzung ihrer Behauptung, die darauf abzielt, die Moral ihrer Militärs gegenüber den Verteidigungskräften Irans zu stärken: Wir haben den Kurs von mehr als 100 Schiffen geändert, die die Blockade der Straße von Hormus durchbrechen wollten. Wir haben den Durchgang von mehr als 900 Millionen Barrel Rohöl durch die Straße von Hormus erleichtert. Wir haben die Minenräumoperation auf den international anerkannten Schifffahrtswegen in der Straße von Hormus abgeschlossen!

CENTCOM fügte hinzu: Wir beobachten die Lage in der Straße von Bab al-Mandab genau. Wir haben Feldberater, die Informationen mit unseren saudischen Partnern austauschen.

Die lächerlichen Behauptungen dieses amerikanischen Beamten werden zu einer Zeit vorgebracht, in der nach dem Eingeständnis der Mainstream-Medien und sogar der Beamten dieses Landes die Preise für Energieträger in Amerika seit der illegalen Aggression Washingtons und des zionistischen Regimes gegen Iran und der Unsichermachung der strategischen Straße von Hormus in sehr großem Maße gestiegen sind.