„The Atlantic“: Trumps Krieg mit Iran enthüllte den Niedergang der amerikanischen Militärmacht

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, erklärte das amerikanische Magazin „The Atlantic“: Der Krieg von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, mit Iran hat gezeigt, wie sehr sich die verborgenen Verhältnisse der Weltmacht verändert haben und wie stark die amerikanische Militärmacht gefallen ist.

Dieses Magazin schrieb zudem: Der Schaden, der amerikanischen Einrichtungen in der Nähe Irans zugefügt wurde, ist so umfangreich, dass die veranschlagten Kosten für ihre Reparatur sehr hoch sein werden.

„The Atlantic“ erklärte abschließend: Die Verteidigung wichtiger Einrichtungen gegen einen technologisch unterlegenen Rivalen wie Iran liegt unter den derzeitigen Bedingungen außerhalb der Fähigkeiten der amerikanischen Armee.