Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT berichtet, betonte Paul Craig Roberts, ein amerikanischer Politik- und Wirtschaftsanalyst, dass der Grund für den Wunsch Europas, die Verhandlungen mit Russland wieder aufzunehmen, in der Knappheit an Brennstoffressourcen in diesen Ländern mit dem Nahen der kalten Jahreszeit liege.

Er fügte hinzu: «Die Europäer wissen, dass der Sommer zu Ende geht und nach dem Herbst ein harter Winter bevorsteht. Dabei verfügen sie nicht über ausreichende Brennstoffreserven, um diese Phase zu bewältigen. Aus diesem Grund streben sie die Aufhebung der US-Sanktionen gegen russisches Öl an.»

Roberts stellte klar: «Diese Krise beschränkt sich nicht nur auf den Energiesektor, sondern erfasst auch die deutsche Industrie. Der Industriesektor Deutschlands verliert monatlich 30.000 Arbeitsplätze, was besorgniserregend ist. Dieser Sektor ist das Rückgrat der europäischen Wirtschaft, und sein Zusammenbruch würde den Untergang ganz Europas bedeuten.»