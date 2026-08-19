Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT berichtet, haben Chuck Grassley, Vorsitzender des Justizausschusses des US-Senats, zusammen mit Ron Johnson, einem weiteren US-Senator, ein gemeinsames Schreiben an das Justizministerium gerichtet und ihre Besorgnis über erhaltene Dokumente geäußert, die auf eine falsche Einstufung von Informationen durch das FBI hinweisen.

In dem Brief heißt es, dass diese Maßnahme offenbar absichtlich erfolgt sei, um den Zugang des Kongresses zu Informationen zu behindern.

Laut diesem Bericht bezieht sich das Schreiben der US-Senatoren auf die interne Ermittlungsaktion des FBI gegen Joe und Hunter Biden vor den Wahlen 2020. Grassley betonte, dass diese Dokumente in einem verschlossenen geheimen Lager aufbewahrt worden seien, damit sie niemand überprüfen könne.

Zuvor hatte Kirill Dmitriev, der Leiter des Russischen Direktinvestitionsfonds, erklärt, dass die Vertuschung der Biden-Korruption einen groß angelegten Mechanismus erfordere, der weiterhin aktiv zu sein scheine.