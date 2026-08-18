Die Frachtraten für den Seeverkehr auf wichtigen Routen weltweit erreichen Rekordhöhen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masirah berichtete die britische Zeitung Financial Times, dass die Transportpreise auf wichtigen Routen wie dem Panamakanal, dem Rhein, dem Roten Meer und dem Schwarzen Meer im letzten Monat auf ein beispielloses Niveau gestiegen sind.

Die Zeitung nannte die doppelte Auswirkung von Konflikten und langen Dürreperioden in Europa und Lateinamerika als Grund für den starken Anstieg der Frachtraten.

Die Financial Times zitierte auch den CEO des belgischen Schifffahrtsunternehmens „SMP Tac“, der berichtete, dass die Welt einen beispiellosen Sprung bei den Transportpreisen erlebe.

Der CEO des Unternehmens sagte außerdem: «Unter den gegenwärtigen Umständen haben die Fabriken keine andere Wahl, als zu schließen oder Waren aus Regionen mit höheren Kosten weltweit zu beziehen.»