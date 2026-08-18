Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera, während der Premierminister des zionistischen Regimes auf „seine Errungenschaften“ in der Region stolz ist, zeigen die Migrationszahlen der Zionisten aus den besetzten Gebieten eine völlig andere Realität: eine schwere interne Krise, die mit der Verschärfung der Kriege an verschiedenen Fronten einhergeht.

Die hebräische Zeitung Maariv berichtete, dass die vom Forschungszentrum des Parlaments des zionistischen Regimes veröffentlichten Zahlen zeigen, dass die Zahl der in den letzten Jahren in die besetzten Gebiete zurückgekehrten Zionisten um 53 % zurückgegangen ist.

Laut diesem Bericht haben Hunderttausende Zionisten die besetzten Gebiete verlassen und sind nicht in diese Region zurückgekehrt. Dieser Prozess der Flucht aus den besetzten Gebieten begann im Jahr 2023.

In dem Bericht heißt es weiter, dass die Entscheidung über eine Rückkehr in die besetzten Gebiete angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen schwierig sei. Diejenigen, die zurückkehren, können nicht leicht eine Arbeit mit angemessenem Gehalt finden, und der Prozess der Statusfeststellung für eine nicht-israelische Ehefrau in den besetzten Gebieten dauert bis zu sieben Jahre.