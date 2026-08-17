Murphy: Der Iran kann seine eingefrorenen Vermögenswerte ohne Zugeständnisse freigeben

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Chris Murphy, prominenter und bekannter US-Senator aus Connecticut, heute (Dienstag) in einem Beitrag auf X: «Es ist völlig offensichtlich, dass es derzeit keinen Weg gibt, den Iran zur Aufgabe seines (friedlichen) Atomprogramms zu zwingen.»

Der prominente und bekannte US-Senator aus Connecticut fügte hinzu: «Sie spielen mit Trump und seinem unerfahrenen diplomatischen Team, weil sie wissen, dass sie eine vollständige Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe aller ihrer blockierten Vermögenswerte erreichen können, ohne auch nur eine einzige nukleare Zugeständnis zu machen.»

Er machte diese Aussage in Reaktion auf Trumps wiederholte und unbegründete Behauptung, dass «der Iran keine Atomwaffen haben wird».