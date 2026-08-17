Iranischer Vertreter gegenüber Reuters: Wir werden nicht darauf warten, dass die USA die Blockade verlängern

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters berichtet, drohte ein hochrangiger iranischer Vertreter, dass man bei ausbleibenden Fortschritten in den Gesprächen mit den USA «zu einer völlig aggressiven Politik übergehen wird».

Dieser Vertreter erklärte, dass Teheran eine Frist von mehreren Wochen für die Umsetzung der Vereinbarung gesetzt habe, und fügte hinzu: «Wir werden nicht warten, bis die USA die Blockade weiter verlängern.»

Unterdessen erklärte General «Yadollah Javani», stellvertretender Politischer Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, in einem speziellen Abendinterview gestern Nacht: «Im Erlass von Generalleutnant Ahmad Vahidi wird neben der maximalen Abschreckung ein neuer Ansatz betont; von nun an muss jede unserer Handlungen, auch wenn sie defensiv ist, eine offensive Form annehmen. Der wichtige Punkt ist, dass der Feind den Krieg begonnen hat und unsere Handlungen in diesem Zusammenhang defensiver Natur sind, obwohl sie auch offensiven Charakter annehmen können – und dies ist einer der transformativen Ansätze der Streitkräfte.»