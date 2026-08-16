Überfall zionistischer Siedler auf die Al-Aqsa-Moschee

Wie die Agentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shihab berichtet, erklärten palästinensische Quellen, dass Dutzende Siedler heute, am Sonntag, mit Unterstützung und Begleitung von Soldaten des zionistischen Regimes in die Al-Aqsa-Moschee eindrangen.

Einige lokale Quellen berichteten, dass 179 Siedler zusammen mit mehreren Rabbinern nach dem Eindringen in die Al-Aqsa-Moschee im östlichen Teil dieser Moschee talmudische Zeremonien abhielten.

Das zionistische Regime hat in den letzten Jahren seine Maßnahmen zur Judaisierung Ost-Jerusalems, einschließlich der Al-Aqsa-Moschee, und zur Auslöschung der arabischen und islamischen Identität dieser Stadt verschärft.

Internationale Resolutionen betonen, dass Ost-Jerusalem die Hauptstadt eines unabhängigen palästinensischen Staates sein muss. Diese Resolutionen erkennen die Besetzung dieser Stadt durch das zionistische Regime im Jahr 1967 und ihre Annexion im Jahr 1980 nicht an.