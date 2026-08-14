US-Beamter: Unser beispielloser Druck auf den Iran wird fortgesetzt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera beschrieb der US-Energieminister unter dem Vorwurf unbegründeter Anschuldigungen gegen den Iran die Strategie Teherans als gescheitert und behauptete: Die Fortsetzung dieses Zustands könne zum Zusammenbruch des iranischen Systems führen.

Er behauptete außerdem, dass Washington die genaue Anzahl der Schiffe kenne, die täglich die Straße von Hormus passieren.

Unterdessen kündigte der US-Finanzminister an, dass sein Land beispiellose Maßnahmen gegen den Iran ergreifen werde.

Mit Blick auf die globale Energiekrise sagte er: Der Krieg gegen den Iran habe die Energiepreise vorübergehend in die Höhe getrieben, und es werde erwartet, dass diese Preise sinken.

Der US-Finanzminister kündigte zudem die Fortsetzung der sogenannten «Maximum-Pressure»-Kampagne gegen den Iran an und sagte, dass diese Maßnahmen Bankkonten sowie Kryptowährungen im Zusammenhang mit dem Iran weltweit ins Visier nähmen.