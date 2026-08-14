Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters behauptete «Pete Hegseth», US-Verteidigungsminister, dass die Marine seines Landes in der Lage sei, die Seeblockade der iranischen Häfen so lange fortzusetzen, wie erforderlich.

Bemerkenswert ist, dass die USA die erste Runde der Seeblockade gegen Iran am 13. April dieses Jahres begannen und diese Blockade bis zum 18. Juni andauerte. Nach dem Bruch des Abkommens nahm Washington die Seeblockade der Häfen und der Schifffahrt um Iran herum am 14. Juli wieder auf.