Bloomberg: Saudi-arabische Raffinerie in Dschisan innerhalb einer Woche zweimal angegriffen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete Bloomberg unter Berufung auf eine informierte Quelle, dass die Raffinerie in Dschisan innerhalb einer Woche zweimal aus dem Jemen angegriffen wurde, wobei bei beiden Angriffen die Tanks der Raffinerie getroffen wurden.

Gemäß diesem Bericht verursachte der heutige Angriff aus dem Jemen Schäden an einem der Tanks der Raffinerie in Dschisan.

Die Quelle erklärte zudem, dass der Angriff am vergangenen Sonntag ebenfalls einen der Rohöltanks in dieser Raffinerie beschädigt hatte.