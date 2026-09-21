Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al-Dschasira berichtet, erklärte «Stéphane Dujarric», der Sprecher des UN-Generalsekretärs, heute am Montag in einer passiven und rein verbalen Reaktion auf die Fortsetzung der Aggression Saudi-Arabiens gegen das unterdrückte Volk des Jemen: Wir sind zutiefst besorgt über die Gefahr einer Eskalation der Konflikte und weiteren Schadens für den Jemen und sein Volk!

Der Sprecher des UN-Generalsekretärs fuhr in dieser Hinsicht fort: Jede weitere Eskalation der Spannungen im Jemen wird zunehmende regionale und globale Folgen haben. Darüber hinaus setzt die UNO alle ihre Bemühungen ein, um den Bewohnern von Gaza zu helfen, und hat trotz des Drucks diesen Streifen nicht verlassen. Wir brauchen dringend mehr Mittel für humanitäre Hilfe, während Washington sein Budget für die Vereinten Nationen gekürzt hat. Wir brauchen diplomatische Lösungen für die Krisen und Konflikte, deren Zeuge die Welt ist.

Er behauptete bezüglich der Fortsetzung der Spannungs schürenden Maßnahmen Washingtons gegen Teheran, ohne die illegale Aggression der USA und der zionistischen Besatzer gegen Teheran zu verurteilen: Jede Wiederaufnahme der Interaktion zwischen den Parteien, insbesondere Washington und Teheran, hilft, einen Konflikt zu beenden, der vielen Menschen Leid zugefügt hat.