Iranischer Beamter: Straße von Hormus ist nicht geöffnet / Schiffe verkehren unter iranischer Kontrolle

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte ein namentlich nicht genannter iranischer Politik- und Sicherheitsbeamter dem Sender Al-Mayadeen: „Die Straße von Hormus wurde nicht geöffnet, und der Iran hat keine Änderungen, nicht einmal in Form von Anpassungen, an seiner Politik in diesem Durchgang vorgenommen.“

Die Quelle warnte, dass jedes Schiff, das die vom Iran in der Straße von Hormus festgelegten Vorschriften und Maßnahmen nicht einhalte, mit Warnungen und angemessenen Maßnahmen konfrontiert werde.

Der iranische Beamte erklärte weiter, dass große Schiffe aufgrund der in der Straße von Hormus bestehenden Gefahren keine Möglichkeit hätten, diese Wasserstraße zu durchqueren.

Er fügte hinzu: „Sollte ein Schiff aufgrund der Nichteinhaltung der iranischen Maßnahmen und Vorschriften einen Fehler begehen, könnte es mit technischen Problemen oder sicherheitsbezogenen Risiken konfrontiert werden.“

Der Beamte betonte abschließend: „Unsere erneute und entschiedene Betonung ist, dass die Straße von Hormus unter der Aufsicht und Verwaltung des Iran steht.“