Mearsheimer: Irans ballistische Raketen werden die militärische Präsenz der USA in der Region reduzieren

Laut ABNA sagte Mearsheimer: Die Realität ist, dass die iranischen ballistischen Raketen bei Angriffen auf US-Militärstützpunkte in der Region äußerst effektiv sind und fast allen schweren Schaden zugefügt oder sie zerstört haben.

Er fügte hinzu: Es gibt Beweise dafür, dass US-Streitkräfte als Reaktion auf diese Angriffe von ihren Stützpunkten in der Golfregion nach Jordanien, dann nach Israel (in die besetzten Gebiete) und schließlich nach Europa verlegt wurden.

Der Professor der University of Chicago betonte, dass die USA selbst nach Beendigung der aktuellen Konflikte aufgrund der anhaltenden Bedrohung durch iranische ballistische Raketen sowie der mangelnden Bereitschaft der Golfstaaten, US-Truppen zu beherbergen, wahrscheinlich nicht in die Region zurückkehren werden.