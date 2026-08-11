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Mearsheimer: Irans ballistische Raketen werden die militärische Präsenz der USA in der Region reduzieren

11 August 2026 - 17:51
News ID: 1851520
Source: ABNA
Mearsheimer: Irans ballistische Raketen werden die militärische Präsenz der USA in der Region reduzieren

„John Mearsheimer“, prominenter Theoretiker der internationalen Beziehungen und Professor an der University of Chicago, betonte in seinen Ausführungen unter Hinweis auf die hohe Effektivität der ballistischen Raketen der Islamischen Republik Iran bei Angriffen auf US-Stützpunkte und militärische Einrichtungen: Genau dieser Faktor wird einer der Hauptgründe für den Rückgang der militärischen Präsenz der Vereinigten Staaten in der Region Westasien sein.

Laut ABNA sagte Mearsheimer: Die Realität ist, dass die iranischen ballistischen Raketen bei Angriffen auf US-Militärstützpunkte in der Region äußerst effektiv sind und fast allen schweren Schaden zugefügt oder sie zerstört haben.

Er fügte hinzu: Es gibt Beweise dafür, dass US-Streitkräfte als Reaktion auf diese Angriffe von ihren Stützpunkten in der Golfregion nach Jordanien, dann nach Israel (in die besetzten Gebiete) und schließlich nach Europa verlegt wurden.

Der Professor der University of Chicago betonte, dass die USA selbst nach Beendigung der aktuellen Konflikte aufgrund der anhaltenden Bedrohung durch iranische ballistische Raketen sowie der mangelnden Bereitschaft der Golfstaaten, US-Truppen zu beherbergen, wahrscheinlich nicht in die Region zurückkehren werden.

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