Haaretz enthüllt: Israel nutzt die Leichen von 1700 Märtyrern als Werkzeug in den kommenden Verhandlungen

Laut ABNA berichtete die israelische Zeitung Haaretz unter Berufung auf zwei informierte Quellen, dass bei kürzlichen Diskussionen in der Sicherheitsstruktur des zionistischen Regimes die Zahl der zurückgehaltenen Leichen palästinensischer Märtyrer auf etwa 1700 geschätzt wurde.

Haaretz nannte als Zweck der Aufbewahrung dieser Leichen ihre mögliche Verwendung in künftigen Verhandlungen im Rahmen der Sicherheits- und Militärpolitik Israels; dieser Schritt könnte neue Dimensionen der Art und Weise offenbaren, wie Tel Aviv mit den Leichen von Kriegsopfern umgeht.

In diesem Zusammenhang betonte David Zini, Leiter der Organisation und des Inlandsgeheimdienstes Israels (Schabak), unter Berufung auf die Möglichkeit künftiger Szenarien, in denen Israeli gefangen genommen werden oder verschwinden könnten, die Fortsetzung der Aufbewahrung der Leichen palästinensischer Märtyrer; die israelische Armee teilt diese Position.