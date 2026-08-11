Mohammed Abdulsalam: Die Operationen des Jemen sind eine legitime Antwort auf die anhaltende Aggression Saudi-Arabiens

Laut ABNA+ erklärte „Mohammed Abdulsalam“ in einer Erklärung, dass die Verhandlungsdelegation der jemenitischen Regierung, parallel zur Fortsetzung der Aggression gegen das jemenitische Volk, ihre Kontakte und Treffen mit verschiedenen regionalen und internationalen Seiten fortsetzt, um die Position ihres Landes zu den aktuellen Entwicklungen zu erläutern.

Er betonte, dass die Operationen der jemenitischen Streitkräfte gegen Schiffe Saudi-Arabiens, seine Streitkräfte und militärischen Lager im Jemen im Rahmen einer legitimen Antwort auf die anhaltende Aggression, insbesondere auf den Angriff auf den Flughafen von Sanaa, durchgeführt werden.

Der Leiter der jemenitischen Verhandlungsdelegation sagte: Sanaa hielt vier Jahre lang an der Waffenruhe und Deeskalation fest und unternahm keine aggressiven Handlungen gegen Saudi-Arabien, aber die saudische Seite nutzte diese Waffenruhe, um den Druck in den wirtschaftlichen und existenziellen Bereichen gezielt zu verstärken, mit dem Ziel, das jemenitische Volk zu zermürben.

Er fügte hinzu: Saudi-Arabien hat durch die Verhängung strenger Beschränkungen bei der Inspektion von Schiffen, die den Hafen von Hodeidah anlaufen, die Blockade des Jemen verschärft und durch die mehrmonatige Verzögerung der Einfahrt dieser Schiffe den wirtschaftlichen Druck auf die Bevölkerung erhöht.