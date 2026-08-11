Araghchi: Der Iran hat der Welt bewiesen, dass er eine hartnäckige und unbesiegbare Macht ist

Laut ABNA unter Berufung auf IRNA sagte Abbas Araghchi, Außenminister des Iran, am Dienstag in seinen Ausführungen: Die Streitkräfte des Iran opferten sich und machten die größte scheinbare Armee der Welt machtlos und besiegten sie. Das ist überhaupt kein Slogan; es ist eine Tatsache, die die ganze Welt anerkennt.

Araghchi betonte: Im jüngsten Krieg hat sich die Islamische Republik Iran der Welt bewiesen und gezeigt, dass sie eine hartnäckige und unbesiegbare Macht ist.

Er sagte: Niemand dachte, dass der Iran so gegen Amerika, mit Unterstützung des zionistischen Regimes und der Unterstützung vieler anderer Länder, einschließlich aller westlichen Länder und einiger anderer Länder, die wir alle kennen, widerstehen und den Kopf nicht senken und schließlich den Feind dazu zwingen könnte, um Verhandlungen zu bitten.

Der Außenminister des Iran erklärte: In der Diplomatie hat das iranische Volk ebenfalls gezeigt, dass es seine Rechte gut zu verteidigen weiß. Ich habe von verschiedenen Beamten dieselben Worte gehört: «Ihr habt sowohl den Krieg als auch die Diplomatie gewonnen.»