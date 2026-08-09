Netanjahus Ablehnung des Gaza-Friedensplans und der Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf «Al-Dschasira» berichtet, lehnte Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, den Plan des Gaza-Friedensrates ab.

Netanjahu, der sich im Sinne der Vereitelung des Gaza-Waffenstillstands bewegt und auf dessen Befehl die Armee dieses Regimes täglich Verbrechen gegen die Palästinenser begeht, behauptete: Israel lehnt den vom Friedensrat vorgelegten 15-Punkte-Plan für Gaza ab, und solange die Hamas nicht real entwaffnet ist, wird es keinen Rückzug geben. Wir fordern echte Entwaffnung, keine formelle.

Er zerstörte auch die Träume der anpasserischen Araber über eine Zwei-Staaten-Lösung und behauptete: Solange ich Premierminister bin, wird es keinen palästinensischen Staat geben, weder in Gaza noch im Westjordanland.

Über den Libanon behauptete er ebenfalls: Israel befindet sich derzeit in einer äußerst wichtigen und entscheidenden Operation.

Auch über Iran wiederholte er sein Geschwafel und behauptete: Iran wird Israel nicht angreifen, weil es sich des tödlichen und starken Schlages bewusst ist, der ihm im Falle eines Angriffs versetzt wird.

Er sagte auch: Wir wissen, wie wir bei Bedarf unsere Position behaupten können, selbst gegenüber unseren besten Freunden.