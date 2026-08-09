Getötete und verletzte saudische Offiziere bei Angriff der Ansarullah auf «Mocha»

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf «Al-Masirah» berichtet, meldeten jemenitische Quellen schwere Verluste, die dem saudischen Feind während des Angriffs der Ansarullah auf Mocha zugefügt wurden.

Diese Quellen erklärten, dass mehrere saudische Offiziere bei dieser Operation getötet und verletzt wurden.

Die genannten Quellen gaben bekannt: Explosionen und Rauchsäulen steigen weiterhin über den Waffenlagern der Streitkräfte des saudischen Feindes an der Westküste auf.

Vor wenigen Stunden erklärten die jemenitischen Streitkräfte in einer Erklärung: Als Reaktion auf die ständigen Bewegungen der Streitkräfte des saudischen Feindes, die Verstärkung von Waffen und Ausrüstung und deren anhaltende Angriffe auf die Westküste Jemens und die Provinz Taiz, mit dem Ziel, unserem lieben Volk daran zu hindern, seine legitimen Maßnahmen gegen die ungerechte Blockade und die brutale Aggression, die seit zwölf Jahren gegen sie geführt wird, durchzuführen; die jemenitischen Streitkräfte haben mit der Hilfe Gottes eine umfangreiche und präzise militärische Operation durchgeführt, bei der sie die Versammlungszentren der Streitkräfte und die Waffenlager des saudischen Feindes in der Region Mocha ins Visier nahmen.