Sardar Ibn al-Reza: Die Streitkräfte unseres Landes sind bereit, auf jede Bedrohung zu antworten

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Sardar Seyyed Majid Ibn al-Reza, kommissarischer Verteidigungsminister und Leiter der Unterstützung der Streitkräfte, auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: „Jeden Tag werden die Anzeichen für die Abnutzung der Fähigkeiten des Feindes offensichtlicher; aber die Hand unserer Streitkräfte ist – gestützt auf die heimische Verteidigungsindustrie – gefüllt, um auf jede Bedrohung zu reagieren. Diejenigen, die heute nach importierter Sicherheit und militärischer Überlegenheit suchen, werden bald erkennen, dass die einheimische Technologie Irans jeder anderen System in der Region überlegen ist.“