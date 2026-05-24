Führer der jemenitischen Ansar Allah: Medien sind das wichtigste Schlachtfeld zwischen Islam und Zionismus

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah sagte Abdul-Malik al-Huthi, der Führer der jemenitischen Ansar Allah: „Wenn unsere Völker für ihren grundlegenden Nahrungsmittelbedarf von ihren Feinden abhängig werden, werden sie zu einem Druckmittel in den Händen dieser Feinde. Die Feinde nutzen wirtschaftlichen Druck und Sanktionen als Hauptwaffe, um die islamische Umma und andere anzugreifen.“

Er fügte hinzu: „Die zionistischen Juden, Amerika und Israel erkennen die Bedeutung der Sanktionswaffe und setzen sie auf dem Feld der Konfrontation und Auseinandersetzung gegen unsere Umma aktiver ein.“

Der Führer der Ansar Allah sagte: „Die Feinde haben wirtschaftlichen Druck und Sanktionen gegen Iran, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, Kuba und viele andere Länder auf der ganzen Welt eingesetzt und tun dies weiterhin. Unsere Feinde nutzen die Sanktionswaffe gegen die islamische Umma, während die islamische Umma sie nicht gegen sie einsetzt, obwohl sie eine wirksame Waffe ist.“

Er fügte hinzu: „Es ist sehr seltsam, dass unvernünftige und tyrannische Regierungen in der islamischen Welt wirtschaftliche Sanktionen zugunsten Amerikas einhalten. Die meisten arabischen Regime halten sich am strengsten an Sanktionen und handeln gemäß den Interessen Amerikas gegen islamische Länder.“

Er stellte klar: „Wenn die arabischen und islamischen Regime dem Koran genauso verpflichtet wären, wie sie den Entscheidungen Amerikas verpflichtet sind, wäre die Lage der islamischen Umma eine völlig andere als heute.“

Er erklärte: „Es gibt eine übermäßige Abhängigkeit von Importen als Wirtschaftspolitik zu Lasten der Schwächung der heimischen Produktion. Es ist wirklich erstaunlich, dass Händler alles importieren und die Kosten dieser Importe in Dollar bezahlt werden.“

Er sagte: „Wenn der Geist der Arbeit und Produktion eine Gesellschaft verlässt, entsteht eine gefährliche Situation, die zu Arbeitslosigkeit, Nachlässigkeit und dem Verlust praktischer Fähigkeiten führt. Die wirtschaftliche Bewegung ist eine Bewegung, in der Nationen im Rahmen praktischer und produktiver Aktivitäten handeln.“

Er stellte klar: „Unsere nationalen und staatlichen Öl- und Gasressourcen befinden sich unter der Kontrolle unserer Feinde, die unser Volk ihrer berauben. Die wirtschaftliche Blockade gegen unser Land ist sehr hart und härter als gegen jedes andere arabische oder islamische Land.“