Hamas: Israels Angriff auf Polizeizentrale in Gaza zielt auf Chaos

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA verurteilte die Hamas den heutigen Angriff des zionistischen Besatzungsregimes auf den Polizeihauptsitz im Norden der Stadt Gaza aufs Schärfste und nannte ihn ein neues Verbrechen, das mit dem Ziel verübt wurde, Chaos im Gazastreifen zu erzeugen.

In einer Erklärung der Hamas heißt es, dass das Verbrechen des zionistischen Regimes – der Angriff auf den Polizeihauptsitz im Norden der Stadt Gaza, bei dem sechs Polizisten und Polizeioffiziere getötet wurden – ein neues Verbrechen im Rahmen eines offensichtlichen Plans sei, den das faschistische Besatzungsregime umzusetzen versuche, um Chaos im Gazastreifen auszubreiten und weiterhin gezielt Polizeistationen und -kräfte anzugreifen.

Die Bewegung bezeichnete die gezielte Attacke auf die zivilen Polizeikräfte, die ihre Pflicht zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Gesellschaft im Gazastreifen erfüllen, als offensichtliches Kriegsverbrechen und fügte hinzu: Diese Handlung ist die Fortsetzung des Völkermordkrieges und der Versuch, die soziale Struktur zu zerstören und ein Sicherheitsvakuum zu schaffen, nachdem die zionistische Kriegsmaschinerie nicht in der Lage war, unsere Nation und den Widerstand in die Knie zu zwingen und sie zur Kapitulation zu bewegen.

Abschließend forderte die Hamas die Garantiemächte des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen und diese gefährlichen Verstöße zu stoppen.

Die Bewegung betonte zudem die Notwendigkeit, den terroristischen Plänen des zionistischen Regimes entgegenzutreten, die auf die Fortsetzung und Vertiefung der humanitären Katastrophe im Gazastreifen abzielen, und forderte Unterstützung für die zivile Polizei, damit sie ihre Aufgabe der Sicherheitsgewährleistung und des Schutzes der Gesellschaft erfüllen kann.

Es ist zu erwähnen, dass die Generalverwaltung der Polizei von Gaza erklärte, dass bei einem Luftangriff der israelischen Armee auf einen Polizeisitz im Gebiet at-Tawam im Norden Gazas fünf Polizeioffiziere und -kräfte getötet und mehrere weitere verletzt wurden.

Laut diesem Bericht trafen israelische Kampfflugzeuge diesen Polizeisitz mit mindestens zwei Raketen.