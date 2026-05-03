Haaretz: Die Hisbollah hat die israelische Armee verzweifelt gemacht

Laut der Nachrichtenagentur ABNA räumte die hebräischsprachige Zeitung Haaretz ein, dass die Fähigkeit der Hisbollah, taktische Waffen einzusetzen und Schäden an der Armee des israelischen Regimes zu verursachen, das israelische Militär zur Verzweiflung gebracht habe.

In diesem Bericht heißt es, dass die Bewohner der nördlichen Gebiete der besetzten Gebiete in Angst und Schrecken leben.

Auch das zionistische Netzwerk „i24 News“ erklärte zuvor diesbezüglich: Wir müssen dieses harte Wort aussprechen: Es gibt keine endgültige und abschließende Lösung für das Problem der [Hisbollah-]Kleindrohnen.

Auch Kanal 13 des israelischen Regimes berichtete über eine Niedergeschlagenheit in der Armee dieses Regimes aufgrund des Fehlens einer Lösung für die Bedrohung durch Selbstmord-Kleindrohnen und UAVs.