Zerstörung eines Klosters durch zionistische Besatzer im Libanon

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichteten libanesische Medien, dass das zionistische Regime mit einem Bulldozer ein christliches Kloster im Grenzdorf Yaroun zerstört habe.

Dies, obwohl die Armee des zionistischen Regimes behauptet, zionistische Soldaten hätten ein Haus in dieser Gegend beschädigt, und dieses Haus habe kein Zeichen eines religiösen Ortes getragen!

Eine katholische Wohltätigkeitsorganisation im Libanon erklärte, dass zionistische Soldaten dieses Kloster zerstört hätten.

In der Erklärung dieser Organisation heißt es: Wir verurteilen diese vorsätzliche Handlung der Zerstörung eines Gotteshauses sowie die systematische Zerstörung von Häusern im Südlibanon, die darauf abzielt, die Rückkehr von Zivilisten zu verhindern, aufs Schärfste.

Zuvor war auch ein Video veröffentlicht worden, das zeigte, wie ein zionistischer Soldat eine Statue Jesu Christi in einer der südlichen Regionen des Libanon beleidigte.