Umstrittener Geburtstagskuchen eines israelischen Ministers

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Ma'a feierte die Ehefrau von Itamar Ben-Gvir, dem Minister für Innere Sicherheit des israelischen Regimes, dessen 50. Geburtstag mit einem umstrittenen Kuchen.

Berichten zufolge war der Geburtstagskuchen von Ben-Gvir mit einem Galgen-Symbol verziert, das auf das umstrittene Gesetz zur Hinrichtung palästinensischer Gefangener hinweist. Auf dem Kuchen stand geschrieben: „Manchmal werden Träume wahr!“

An der Zeremonie nahmen eine Reihe hoher Polizeibeamter des israelischen Regimes und Sicherheitskräfte dieses Regimes teil. Kritiker im israelischen Regime betonten, dass diese Zeremonie eher politische und provokative Botschaften übermittelte.

Vor einiger Zeit verabschiedete die Knesset (Parlament) des israelischen Regimes in einer feindseligen und unmenschlichen Aktion den Gesetzentwurf zur Hinrichtung palästinensischer Gefangener mit großer Mehrheit.

Dieser Entwurf wurde verabschiedet, obwohl Menschenrechtsorganisationen zuvor vor den gefährlichen Folgen und der groben Verletzung des Völkerrechts durch das israelische Regime gegenüber Gefangenen gewarnt hatten.