Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Today betonte Kirill Dmitriev, Direktor des Russischen Direktinvestitionsfonds, dass die Welt aufgrund beispielloser Ölpreise auf die größte Energiekrise der Geschichte zusteuere.

Dmitriev schrieb auf der Plattform X: Die Welt steuert ahnungslos auf die größte Energiekrise der Geschichte zu.

Die Verschlechterung der Lage auf dem globalen Energiemarkt hängt mit dem Krieg im Nahen Osten zusammen, einem Krieg, durch den die Lieferung von im Persischen Golf produziertem Öl an Kunden in aller Welt nach einem Angriff der USA und des israelischen Regimes auf den Iran durch die Schließung der Straße von Hormus nahezu unmöglich geworden ist.

Russia Today fügte hinzu, dass die Schließung der Straße von Hormus durch den Iran zu Beginn des derzeitigen Krieges die Ursache für viele globale wirtschaftliche Folgen sei, da etwa 20 % der gesamten globalen Ölversorgung durch sie hindurchgehen.

Zuvor hatte bereits Alexander Nowak, stellvertretender Premierminister Russlands, erklärt: Russland als großer Ölproduzent habe nicht vor, die OPEC+ zu verlassen.

Er fügte hinzu: Derzeit erlebten wir die tiefste Krise in der globalen Ölindustrie, und eine riesige Menge Öl werde nicht auf den Markt gebracht.